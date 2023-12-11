На Львівщині з училища відрахували студентів, які побили першокурсників – ОВА

Студентів, які побили першокурсників у Червоненському вищому професійному училищі у Львівській області, відрахували та виселили з гуртожитку, йдеться в повідомленні Департаменту освіти та науки обласної військової адміністрації.

У відомстві кажуть, що «категоричного засуджують будь-які прояви цькування» учасників освітнього процесу.

«Ганебний випадок, який стався нещодавно в одному із закладів, є абсолютно не прийнятним ні з морального, ні етичного, ні правового погляду. Особи, які вчили неприпустимі дії, понесуть відповідальність перед законом після розслідування поліції, куди звернулося керівництво закладу. Крім цього, за неповагу до гідності інших учасників освітнього процесу порушники відраховані з закладу та виселені з гуртожитку», – йдеться у повідомленні департаменту.

Там також нагадали, що за законом батьки зобов’язані виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, а також пообіцяли вжити заходів для запобігання та протидії цькуванню в навчальних закладах.

Раніше стало відомо, що на Львівщині в училищі побили студентів першого курсу.

8 грудня правоохоронці під час моніторингу соцмереж знайшли відео, на якому кілька молодих хлопців, ймовірно, учнів старших курсів одного з навчальних закладів, в присутності багатьох очевидців по черзі завдавали ударів в голову та в ділянку грудей іншим хлопцям.

При цьому старшокурсники використовували боксерську рукавицю, б’ючи студентів першого курсу, кажуть правоохоронці.