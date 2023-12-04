Вибух у Шевченківському суді: начальнику судової варти та його помічнику винесли вироки

Шевченківський районний суд визнав винними двох із п’яти підозрюваних у справі про вибух у будівлі суду, повідомляє Спеціалізована прокуратура в сфері Центрального регіону 4 грудня.

Йдеться про начальника судової варти та його помічника. За повідомленням, прокурори довели, що обвинувачені порушили правила конвоювання ув’язненого, який вчинив вибух, не провели особистий обшук та не перевірили його речі.

Правоохоронці визнали винними в порушенні статутних правил вартової служби чи патрулювання, що спричинило тяжкі наслідки.

«Взявши до уваги визнання своєї вини, сприяння слідству та щире каяття обвинувачених, суд призначив начальнику судової варти покарання у виді арешту строком на шість місяців, а його помічнику – строком на два місяці з відбуванням покарання на гауптвахті», – заявила прокуратура.

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5 липня в приміщенні Шевченківського районного суду Києва стався вибух. За попередніми даними правоохоронців, невстановлений вибуховий пристрій підірвав підсудний.

Ним виявився колишній боєць батальйону «Січ» Ігор Гуменюк, обвинувачений у підриві гранати біля Верховної Ради 31 серпня 2015 року, внаслідок чого загинули четверо бійців Нацгвардії, понад 140 людей були поранені. Він від 2015 року перебував у СІЗО, і в день вибуху суд проводив чергове засідання в його справі.

Через вибух у суді були поранені двоє правоохоронців, Гуменюк загинув. Трьом працівникам ізолятора повідомили про підозру в службовій недбалості (їм загрожує від двох до п’яти років ув’язнення), двом нацгвардійцям – в порушенні статутних правил (стаття передбачає від трьох до семи років).