Журналістську стипендію Вацлава Гавела 2026 року отримали Анна Железняк та Оксана Кривіцька

Журналістки Анна Железняк та Оксана Кривіцька отримали стипендію імені Вацлава Гавела від Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода.

Анна Железняк протягом трьох років працювала журналісткою на «Суспільне Новини». Там вона готувала новинний контент для телебачення, радіо, сайту та соцмереж. Анна висвітлювала російську агресію проти України, працювала на місцях обстрілів, розповідала історії жертв. Вона створювала як репортажі з місця подій – протестів, акцій, судових засідань – так і аналітичні матеріали на фронтову й військово-політичну тематику.

«У своїй професії я ціную можливість підсвічувати неочевидні, але важливі для суспільства речі й робити правду видимою. Найважливішою для мене є довіра людей, які наважуються розповісти мені свої історії й бути почутими», – каже Анна. – Завдяки стипендії я хочу навчитися працювати з новими для себе форматами й зосередитися на дослідженні досвіду Чехії у сфері реабілітації і психологічної підтримки, який може бути корисним для України».

Протягом повномасштабного вторгнення Анна створила серію інтерв’ю зі звільненими з полону українцями й розповідала про те, як Росія порушує Женевську конвенцію щодо поводження з військовополоненими. Також вона мала власний проєкт «Думка» на YouTube-каналі «Суспільного», де через призму досвіду різних людей аналізувала дискусійні для суспільства питання, такі як дії ТЦК, відсутність строків служби в ЗСУ та обмеження консульських послуг для українських чоловіків призовного віку за кордоном.

До цього Анна протягом року працювала в економічному відділі «Газети по-українськи» та створювала інтерв’ю з українськими підприємцями для журналу «Країна», в яких розкривала тему адаптації бізнесу до війни.

Оксана Кривіцька з 2023 року працює журналісткою херсонського видання «Вгору». У своїх матеріалах вона пише про життя громад на півдні України під час війни, окупацію Херсонщини, наслідки російських обстрілів та про відбудову регіону. У роботі Оксана поєднує різні журналістські формати: від інтерв’ю і репортажів до аналітичних матеріалів та розслідувань.

«Мені подобається працювати в моєму регіональному медіа, адже так я відчуваю зв’язок із рідним регіоном і домом, який зараз в окупації. Стажування натомість дасть мені досвід роботи у великій міжнародній медіаорганізації та українській редакції, що працює з широкими темами. Саме такого досвіду мені зараз бракує», – розповіла журналістка.

До цього Оксана працювала у розслідувальному агентстві «Четверта влада» в Рівному, де висвітлювала локальні соціальні проблеми, писала про життя переселенців і можливі зловживання в публічному секторі.

У 2024 році вона брала участь у програмі UMPP від IREX та проходила стажування у редакціях The Denver Gazette та The Gazette у штаті Колорадо (США), де працювала над мультимедійними форматами журналістики та вивчала роботу американських редакцій.

Анна Железняк та Оксана Кривіцька в рамках програми наступні пів року працюватимуть у штаб-квартирі Радіо Свобода в Празі, а також один місяць в українському бюро.

Стипендія імені Вацлава Гавела – це спільна ініціатива РВЄ/РС і Міністерства закордонних справ Чехії за підтримки Фонду Дагмар і Вацлава Гавелів VIZE97. Мета стипендії – допомогти журналістам та журналісткам реалізовуватися в своїй професією на підтримку плюралізму та незалежності ЗМІ.

Торік із України конкурс вигравали Катерина Фарбар і Ярослава Тимощук.