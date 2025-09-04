Радіо Свобода оголошує конкурс на журналістську стипендію Вацлава Гавела

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода і Міністерство закордонних справ Чехії оголошують про старт прийому заявок на стипендію Вацлава Гавела для журналістів на 2026 рік.

Заявки приймаються до 3 жовтня 2025 року включно. Стажування триватиме з 2 березня по 30 вересня 2026 року.

Мета програми полягає в тому, щоб допомогти журналістам із країн, у яких бракує свободи преси, реалізуватися з дотриманням професійних стандартів. Програма ґрунтується на вірі колишнього президента Чехії Вацлава Гавела у визначальну роль журналістики в опорі тиранії. Крім Радіо Свобода і МЗС Чехії, програму підтримує також Фонд Дагмар і Вацлава Гавела VIZE97.

Учасниками можуть стати журналісти з України, Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови і Росії. У випадку Білорусі й Росії подавати заявки можуть лише журналісти, які проживають за межами цих двох країн.

Стипендіати проведуть шість місяців у штаб-квартирі Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода у Празі, де у своїй мовній редакції навчатимуться в процесі спільної роботи з досвідченими професіоналами Радіо Свобода. Після перебування в столиці Чехії стипендіати повернуться до бюро у своїй країні, де продовжать роботу ще протягом місяця.

Очікується, що після цієї програми стипендіати покращать свої журналістські навички, розширять професійний кругозір і поглиблять розуміння проблем і завдань, з якими стикається їхня країна. Також вони краще зрозуміють роль незалежних ЗМІ у своєму регіоні.

На час програми переможець отримуватиме щомісячну стипендію – розмір відповідатиме шкалі заробітної плати конкретного бюро. Також покриватимуться кошти на дорогу і проживання для поїздки в Прагу.

Раніше з України конкурс вигравали Катерина Лихогляд (яка згодом була виконавчою продюсеркою проєкту «Ти як?»), Наталія Седлецька (згодом керівниця програми телевізійних розслідувань «Схеми. Корупція в деталях»), Ольга Мальчевська (екскореспондентка «1+1», тепер журналістка BBC), Сафіє Абляєва (журналістка телеканалу ATR), київська журналістка і письменниця Ярослава Куцай, журналіст і одеський активіст Гліб Жаворонков, кримський журналіст Давид Аксельрод, журналіст Артур Корнієнко, журналістка і головна редакторка онлайн-медіа «Свідомі» Юлія Бондар, Ірина Матвіїшин, яка висвітлювала війну Росії проти України для іноземної аудиторії, а також журналістки Катерина Фарбар і Ярослава Тимощук.