У Мінсоцполітики пояснили, що робити із невикористаною субсидією

У Міністерстві соціальної політики України повідомили, що громадянами мають право платити менше, якщо на рахунках є невикористана субсидія. Відповідне роз’яснення розміщене на сайті відомства.

«Якщо станом на березень на рахунках у субсидіантів в надавачів комунальних послуг є невикористані субсидії, так звана переплата, громадяни мають право платити менше – рівно на суму невикористаної державної допомоги. Якщо домогосподарство економило чи отримало субсидію «заднім числом» за ті місяці, коли оплата комунальних рахунків відбувалася власними грошима, воно має право вимагати зменшеної за лютий платіжки на суму невикористаної житлової субсидії», – йдеться в повідомленні.

Крім того, якщо на рахунках є чимала переплата, домогосподарство може розраховувати на ці кошти також і в квітні, додали у Мінсоцполітики.

12 березня в Україні стартували виплати субсидій грішми, так звана монетизація. Лише за перший день громадянам перерахували 19,4 мільйони гривень. Виплати монетизованих субсидій почалися через мережу державного банку «Ощадбанк».

З 1 березня в Україні стартував процес монетизації субсидій. На 2019 рік у проекті бюджету заплановано 55 мільярдів гривень на субсидії з комунальних послуг.