СБУ: суд арештував активи Марченко ще на майже 740 млн грн

Суд наклав арешт на акції дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко в 7 підприємствах припортової інфраструктури на Одещині, повідомляє у телеграмі Офіс генерального прокурора.

Як уточнює преслужба Служби безпеки України, йдеться про корпоративні права в АТ «Ексімнафтопродукт», ПрАТ «Синтез Ойл», ПрАТ «Синтез Транзит», ТОВ «Укрлоудсистем», АТ «Одеснафтопродукт», ПрАТ «Чорноморський паливний термінал» та ТОВ «Альбіон Коммодітіз».

За даними правоохоронців, Марченко володіла частками у цих компаніях через низку офшорних структур, загальна вартість заблокованих активів – майже 740 млн грн.



«Арешт відповідного майна убезпечить його від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави. Ці компанії мають стратегічно важливе значення у транспортуванні пального та інших критичних вантажів через акваторію Чорного моря», – додають у СБУ.

У квітні суд арештував корпоративні права Оксани Марченко у металургійному підприємстві «Запорізький завод феросплавів» на понад 1 млрд гривень.

Дружину підозрюваного у державній зраді та порушенні звичаїв війни Віктора Медведчука Оксану Марченко оголосили в розшук 11 квітня. У лютому їй повідомили про підозру у фінансуванні дій, спрямованих на повалення конституційного ладу чи повалення державної влади в Україні.