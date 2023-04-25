Суд арештував частку Марченко в Запорізькому заводі феросплавів на понад 1 млрд доларів – СБУ

Суд наклав арешт на корпоративні права дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко у металургійному підприємстві «Запорізький завод феросплавів» – про це повідомила Служба безпеки України 25 квітня.

Таке рішення суд ухвалив щодо 13,7% акцій у власності заводу за матеріалами СБУ. За даними відомства, Марченко володіє цими активами через чотири офшорні компанії, їхня загальна вартість перевищує 1 мільярд гривень.

«Запорізький завод феросплавів є монопольним виробником металевого мангану в Україні і входить до списку найбільших металургійних компаній в Європі. Арешт активів убезпечить їх від продажу чи перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави», – йдеться в повідомленні.

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Дружину підозрюваного у державній зраді та порушенні звичаїв війни Віктора Медведчука Оксану Марченко оголосили в розшук 11 квітня. Раніше, в березні, СБУ повідомила про арешт її активів на понад 440 мільйонів гривень.

У лютому 2022 року СБУ повідомила Марченко про підозру у фінансуванні дій, спрямованих на повалення конституційного ладу чи повалення державної влади в Україні.