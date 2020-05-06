Суд у Росії розгляне апеляцію на продовження арешту кримському активістові Приходьку – адвокат

Розгляд апеляційної скарги адвоката на постанову про продовження запобіжного заходу проукраїнському активістові з анексованого Криму Олегові Приходьку суд у Росії розгляне 7 травня, повідомив активістам «Кримської солідарності» повідомив адвокат Назім Шейхмамбетов.

«Завтра, о 1-й ранку в апеляційному військовому суді міського округу Власіха Московської області, пройде розгляд апеляційної скарги захисту Приходька Олега Аркадійовича на постанову про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, винесене Південним окружним військовим судом 27 березня поточного року. Захист братиме участь за допомогою відеоконференції із Кримського гарнізонного військового суду. Олег Аркадійович братиме участь також по відеоконференцзв’язку зі слідчого ізолятора, або з Південного окружного військового суду міста Ростов-на-Дону», – повідомив адвокат.

7 квітня стало відомо, що Приходька доставили в СІЗО російського Ростова-на-Дону.

Олега Приходька затримали 10 жовтня 2019 року. Російська ФСБ звинуватила його в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

16 січня стало відомо, що Приходьку висунули нове звинувачення в «незаконному придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв».

Адвокат Назім Шейхмамбетов повідомив 5 лютого, що Олега Приходька також звинуватили в плануванні вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові.

Наразі Приходьку продовжено арешт до 15 вересня.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі» через арешт активіста в анексованому Криму.