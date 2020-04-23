Апеляцію на запобіжний захід Чорновол розглянуть 24 квітня

Київський апеляційний суд призначив засідання, на якому мають розглянути апеляцію на запобіжний захід колишнього народного депутата Тетяни Чорновол, на 24 квітня.

«Розгляд апеляційної скарги сторони захисту, поданої на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 16 квітня 2020 року про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваної Ч., призначено на 24 квітня 2020 року (12 год. 00 хв)», – повідомляє пресслужба суду.

16 квітня Печерський районний суд Києва відправив Чорновол під домашній арешт.

10 квітня співробітники ДБР провели обшук у будинку Чорновол. Їй повідомили про підозру в умисному вбивстві людини під час підпалу офісу Партії регіонів у дні Революції гідності в лютому 2014 року. Вона відкидає звинувачення.

Зі свого боку, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав повідомлення Чорновол підозри у вбивстві неадекватним і закликав першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова залишити державну службу.

Аваков зазначив, що Бабіков був адвокатом експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Натомість у ДБР 14 квітня заявили, що перебувають поза політикою.