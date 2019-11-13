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14 листопада 2019, Київ 00:00
Новини | Події

Суд продовжив на 2 місяці арешт Белька, який блокував міст Метро

Олексій Белько на попередньому засіданні Дніпровського суду Києва, 20 вересня 2019 року

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Дніпровський районний суд Києва продовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому військовому Олексієві Бельку, який 18 вересня погрожував підірвати міст Метро в Києві, повідомила прокуратура столиці України.

«Підозрюваний перебуватиме під вартою до 12 січня 2020 року. Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) КК України», – йдеться в повідомленні.

У вересні суд арештував Белька також на два місяці з правом застави у 288 тисяч гривень.

Як повідомили у прокуратурі, станом на 13 листопада застава не внесена.

Фоторепортаж: чоловік погрожував вибухом на мосту Метро в Києві. Як це було
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Фоторепортаж: чоловік погрожував вибухом на мосту Метро в Києві. Як це було

Невідомий заблокував рух на мосту Метро в Києві, здійснив кілька пострілів і погрожував підірвати його і державні установи

18 вересня Національна поліція України повідомила, що невідомий заблокував рух на мосту Метро в Києві, зробив кілька пострілів і погрожував підірвати його і державні установи.

Через кілька годин у результаті спецоперації силовиків колишнього військового затримали на мосту. За даними поліції, ніхто не постраждав.

Відео з мосту Метро в Києві, де озброєний погрожував підірвати міст
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Відео з мосту Метро в Києві, де озброєний погрожував підірвати міст

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