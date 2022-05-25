Суд передав в управління АРМА 26 облгазів – Державне бюро розслідувань

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) отримало в управління 26 регіональних операторів газорозподільчих систем, повідомляє Державне бюро розслідувань 25 травня.

Як повідомляють у Бюро, таке рішення ухвалив суддя Печерського суду Києва за клопотанням ДБР. Воно передбачає передачу приватних корпоративних прав на 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем, які раніше були заарештовані.

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«Відтепер держава контролюватиме постачання споживачам природного газу. Це є надважливим питанням національної безпеки, особливо в умовах російської агресії», – коментують у ДБР.

АРМА наразі не коментувало передачу облгазів публічно.

«Оператор ГТС України» 23 травня повідомив, що ​газопостачання Донецької та Луганської областей зупинене через пошкоджений у понеділок обстрілами російських військ магістральний газопровід.