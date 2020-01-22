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22 січня 2020, Київ 20:26
Новини | Суспільство

Підозрюваному у торішньому замаху на ромську активістку в Запоріжжі продовжили арешт до 20 березня – суд

Напад стався 24 жовтня 2019 року

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Жителю Запоріжжя, 40-річному підозрюваному у вчиненні замаху на вбивство громадської активістки Анжеліки Бєлової продовжено запобіжний захід до 20 березня, повідомила пресслужба Комунарського районного суду міста Запоріжжя.

Згідно з повідомленням, прокурор під час засідання заперечував проти більш м’яких запобіжних заходів, а підозрюваний казав, що «не вчиняв кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, а відтак не вбачає підстав для продовження йому строку тримання під вартою».

«Слідчий суддя дійшов висновку, що вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, підвищена суспільна небезпечність кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється громадянин П., дані про особу підозрюваного, дають підстави для висновку, що він може переховуватися від органів досудового розслідування», – йдеться в поясненні рішення судді про продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Поліція затримала нападника на Анжеліку Бєлову пізно ввечері 24 жовтня
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У пресслужбі суду вказали, що, за даними слідства, підозрюваний, «маючи умисел, направлений на умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині», наніс 24-річній жінці за допомогою колючо-ріжучого предмета щонайменше два удари та втік з місця вчинення злочину.

24 жовтня 2019 року у Запоріжжі невідомий здійснив напад на голову Запорізького ромського центру «Лачо Дром» Анжеліку Бєлову у під’їзді будинку, де вона мешкає. Нападник завдав активістці ножових поранень у груди та втік з місця події. Жінці знадобилася госпіталізація та хірургічне втручання. Поліція затримала нападника того ж дня пізно ввечері. Йому інкримінують вчинення замаху на умисне вбивство.

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