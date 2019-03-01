Суд відклав розгляд справи проти бойовика «Гіві»

Розгляд кримінального провадження, відкритого проти одного з бойовиків угруповання «ДНР» Михайла Толстих (відомого як «командир угрупування «Сомалі» на прізвисько «Гіві», який вважається загиблим), що надійшло до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області, відклали. Про це Радіо Свобода повідомили 1 березня в суді.

Там поінформували, що призначений адвокат Михайла Толстих попросив час для ознайомлення зі справою. Засідання відбудеться 3 квітня.

За інформацією суду, засідання, яке було призначене на 29 січня, також не відбулось. Того разу через неявку захисника обвинуваченого, який був поінформований про засідання, та «про причини неявки в суд не повідомив».

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30 березня 2018 року стало відомо, що Павлоградський міськрайонний суд викликав «Гіві» на засідання, опублікувавши відповідне повідомлення в офіційній газеті «Урядовий кур’єр».

5 квітня минулого року колегія суддів Павлоградського суду вирішила повернути кримінальне провадження проти Толстих стороні обвинувачення, зокрема, зазначивши, що «у розпорядження суддів надійшло повідомлення СБУ про те, що обвинувачений був убитий, однак офіційно цю інформацію СБУ не підтвердила».

Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України подала апеляцію на рішення Павлоградського суду. Як зазначили тоді у відомстві, підстави для повернення справи прокурору «абсолютно надумані» і єдиною причиною судової ухвали є «дивне і вперте небажання суду за будь-яких підстав розглядати справу за обвинуваченням ватажка терористів «ДНР».

У серпні Апеляційний суд Дніпропетровської області повернув до прокуратури обвинувальний акт проти Толстих.

Михайло Толстих обвинувачується за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема, йому інкримінують створення терористичної групи та вчинення терористичного акту.

8 лютого 2017 року в угрупованні «ДНР» заявили про загибель у результаті вибуху Михайла Толстих («Гіві»). У Міноборони України тоді підтвердили смерть.