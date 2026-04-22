Суд у Молдові виніс вирок олігарху Плахотнюку в справі про «крадіжку мільярда» 

Суд у столиці Молдови Кишиневі 22 квітня засудив олігарха, екслідера Демократичної партії Володимира Плахотнюка до 19 років в’язниці у справі про так звану «крадіжку мільярда» з банків Banca de Economii, Banca Sociala та Unibank. Про це повідомляють молдавські медіа.

Плахотнюка визнали винним у банківському шахрайстві, організації злочинного угруповання та відмиванні грошей. Розслідування щодо нього триває ще в трьох кримінальних справах.

За версією слідства, Плахотнюк через компанії, контрольовані олігархом Іланом Шором, отримав 39 мільйонів доларів і 3,5 мільйона євро з вкрадених коштів.

Сам Шор у квітні 2023 року також був засуджений у Молдові до 15 років позбавлення волі та конфіскації майна на 5 мільярдів леїв (276,7 мільйон доларів). Він з 2019 року переховується в Росії.





Прокурори вимагали для Плахотнюка максимальне покарання – 25 років ув’язнення. У свою чергу екслідер Демпартії стверджував, що він невинний: його адвокат заявив, що оскаржуватиме вирок і що процес відбувався з численними порушеннями.

25 березня Плахотнюк виступив у суді з останнім словом. Він заявив, що у матеріалах кримінальної справи немає доказів існування організованої злочинної групи, яку, за версією слідства, він створив для крадіжки та відмивання грошей. Він також сказав, що Ілану Шору не потрібна була його допомога для того, щоб встановити контроль над Banca Sociala та Unibank.

Плахотнюк виїхав із Молдови у 2019 році, його затримали у Греції наприкінці липня 2025 року, а у вересні екстрадували до Молдови. Після екстрадиції Плахотнюк перебував у слідчому ізоляторі Кишинева.