Суд у Москві заочно заарештував дочку Бориса Нємцова

У Росії Замоскворецький районний суд Москви заочно заарештував Жанну Нємцову – дочку вбитого опозиційного політика Бориса Нємцова. Це відбулося в кримінальній справі щодо організації діяльності так званої небажаної організації, повідомила 31 липня пресслужба судів загальної юрисдикції Москви.

Суд обрав Нємцовій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці. Цей термін почне обчислюватися від часу екстрадиції Німцової до Росії або з моменту затримання на території країни.

У повідомленні суду не уточнюється, з діяльністю якої саме організації пов’язана кримінальна справа. У квітні 2024 року російська влада визнала небажаною організацією Фонд Бориса Нємцова, співзасновницею якого є дочка політика.

Базований у Бонні Фонд Нємцова опікується освітніми, культурними та експертними проектами, пов’язаними з підтримкою демократичних ініціатив, громадянського суспільства та незалежної журналістики. У Росії його діяльність заборонена після включення до реєстру небажаних організацій.



