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Володимир Зеленський став лауреатом Премії Бориса Нємцова за сміливість

Фонд Нємцова за свободу цього року ухвалив рішення номінувати на премію лише представників України

Лауреатом премії Бориса Нємцова 2022 року став президент України Володимир Зеленський, повідомив 12 червня Фонд Нємцова за свободу.

Як йдеться у повідомленні, фонд цього року ухвалив рішення номінувати на премію лише представників України. Серед них були мер Києва Віталій Кличко, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, засновниця підрозділу бойових медиків-волонтерів Юлія Паєвська (Тайра), радник Офісу президента України Олексій Арестович та інші. За результатами рейтингового голосування засновників і ради фонду переможцем став президент України.

«Фонд Нємцова засуджує військову агресію Росії проти України. Сам Борис Нємцов завжди виступав проти війни з Україною. У 2014 році він збирав численні мітинги в Москві проти цієї війни. Він розумів, що Путін розв’язує війну з Україною, бо не хоче, щоб країна стала частиною Європи. Я бажаю Україні якнайшвидшої перемоги і вважаю це патріотичною позицією, тому що перемога України – це поразка авторитарного путінського режиму, це перемога цінностей гуманізму», – сказала співзасновниця фонду Жанна Нємцова.

У минулі роки лауреатами премії «за виняткову відвагу у відстоюванні демократичних цінностей і прав людини» ставали лише громадяни Росії – політики Олексій Навальний і Лев Шлосберг, громадянські активісти Костянтин Котов, Анастасія Шевченко, Ільдар Дадін і Надія Мітюшкіна.

Російського опозиціонера Бориса Нємцова, який засуджував окупацію Криму та агресію РФ проти України, вбили в Москві в лютому 2015 року.

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