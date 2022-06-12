Володимир Зеленський став лауреатом Премії Бориса Нємцова за сміливість

Лауреатом премії Бориса Нємцова 2022 року став президент України Володимир Зеленський, повідомив 12 червня Фонд Нємцова за свободу.

Як йдеться у повідомленні, фонд цього року ухвалив рішення номінувати на премію лише представників України. Серед них були мер Києва Віталій Кличко, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, засновниця підрозділу бойових медиків-волонтерів Юлія Паєвська (Тайра), радник Офісу президента України Олексій Арестович та інші. За результатами рейтингового голосування засновників і ради фонду переможцем став президент України.

«Фонд Нємцова засуджує військову агресію Росії проти України. Сам Борис Нємцов завжди виступав проти війни з Україною. У 2014 році він збирав численні мітинги в Москві проти цієї війни. Він розумів, що Путін розв’язує війну з Україною, бо не хоче, щоб країна стала частиною Європи. Я бажаю Україні якнайшвидшої перемоги і вважаю це патріотичною позицією, тому що перемога України – це поразка авторитарного путінського режиму, це перемога цінностей гуманізму», – сказала співзасновниця фонду Жанна Нємцова.

У минулі роки лауреатами премії «за виняткову відвагу у відстоюванні демократичних цінностей і прав людини» ставали лише громадяни Росії – політики Олексій Навальний і Лев Шлосберг, громадянські активісти Костянтин Котов, Анастасія Шевченко, Ільдар Дадін і Надія Мітюшкіна.

Російського опозиціонера Бориса Нємцова, який засуджував окупацію Криму та агресію РФ проти України, вбили в Москві в лютому 2015 року.