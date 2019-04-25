Суд відмовився скасувати рішення про блокування конкурсу на посаду голови митниці – Мінфін

Окружний адміністративний суд Києва відмовився скасувати своє рішення, яким він раніше заблокував конкурс на посаду голови Державної митної служби, повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова.

«Суддя адмінсуду сьогодні відмовив скасувати ухвалу в забезпечення позову щодо заборони конкурсу на голову митниці. Таким чином, поки що конкурс залишається призупиненим відповідно до рішення комісії. Будемо апелювати і боротися далі за створення прозорої та професійної митниці», – написала Маркарова 25 квітня у Facebook.

17 квітня Окружний адміністративний суд Києва зупинив розпорядження Кабінету міністрів України про оголошення конкурсу на посаду голови Державної митної служби. Як повідомляла прес-служба уряду, рішення ухвалили за позовом народного депутата Андрія Антонищака.

Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що ця заборона є необґрунтованою і в уряді з нею «будуть боротися».

20 березня уряд видав розпорядження про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади голови Державної податкової служби й очільника Державної митної служби.

Останній етап відбору, співбесіда, мав відбутися 23 квітня.

Раніше зупинити конкурси Окружний адмінсуд просив екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, але суд відмовив йому в задоволенні позову.

Наприкінці 2018 року Кабінет міністрів України розділив Державну фіскальну службу на податкову і митну служби й повідомив про намір провести конкурс на керівників новоутворених відомств.