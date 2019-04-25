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25 Квітень 2019, Київ 21:46
Новини | Політика

Суд відмовився скасувати рішення про блокування конкурсу на посаду голови митниці – Мінфін

Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що на рішення подаватимуть апеляцію

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Окружний адміністративний суд Києва відмовився скасувати своє рішення, яким він раніше заблокував конкурс на посаду голови Державної митної служби, повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова.

«Суддя адмінсуду сьогодні відмовив скасувати ухвалу в забезпечення позову щодо заборони конкурсу на голову митниці. Таким чином, поки що конкурс залишається призупиненим відповідно до рішення комісії. Будемо апелювати і боротися далі за створення прозорої та професійної митниці», – написала Маркарова 25 квітня у Facebook.

17 квітня Окружний адміністративний суд Києва зупинив розпорядження Кабінету міністрів України про оголошення конкурсу на посаду голови Державної митної служби. Як повідомляла прес-служба уряду, рішення ухвалили за позовом народного депутата Андрія Антонищака.

Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що ця заборона є необґрунтованою і в уряді з нею «будуть боротися».

20 березня уряд видав розпорядження про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади голови Державної податкової служби й очільника Державної митної служби.

Останній етап відбору, співбесіда, мав відбутися 23 квітня.

Раніше зупинити конкурси Окружний адмінсуд просив екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, але суд відмовив йому в задоволенні позову.

Наприкінці 2018 року Кабінет міністрів України розділив Державну фіскальну службу на податкову і митну служби й повідомив про намір провести конкурс на керівників новоутворених відомств.

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