Київ: суд почне розглядати справу екссудді з Криму Чорнобука наприкінці жовтня

Суддя Печерського районного суду Києва Віта Бортницька призначила на 28 жовтня розгляд по суті справи щодо екссудді Апеляційного суду АРК Валерія Чорнобука, обвинуваченого в державній зраді. Про це повідомляє спецпроект ІА «Центр журналістських розслідувань» «Бюро судової інформації».

Зазначається, що прокурор АРК Тетяна Косяченко клопотала про цілодобовий домашній арешт.

«Суд розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу обвинуваченому у вигляді цілодобового домашнього арешту. Суд відмовив у задоволенні клопотання у зв'язку з тим, що немає ризиків. Також суддя призначила справу до судового розгляду по суті на 28 жовтня», – розповіла прокурор.

Валерій Чорнобук відмовився розмовляти з журналістами, однак справу прокоментував його адвокат Костянтин Грицишин.

«У нас триває судовий розгляд зараз. Усі питання, будь ласка, до прокурора», – сказав адвокат.

Суддю затримали 3 листопада 2018 року в Києві. 5 листопада суд заарештував його на два місяці.

Чорнобук був головою Апеляційного суду Криму. Після переїзду на материкову частину України він працював суддею в Апеляційному суді в Дніпропетровській області.

Співробітники прокуратури Автономної Республіки Крим та Служби безпеки України 11 липня 2018 року провели обшуки в приміщеннях, в яких жив Чорнобук. Тоді ж йому повідомили про підозру у вчиненні державної зради.