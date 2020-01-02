Суд продовжив арешт обвинуваченим у справі про вбивство 5-річного хлопчика на Київщині

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд за клопотанням прокуратури продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на два місяці трьом обвинуваченим у справі про вбивство 5-річного хлопчика – двом колишнім працівникам поліції та їхньому товаришу, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Двоє з них мають право внести заставу в сумі 288 тисяч гривень. Ще одному фігуранту (неповнолітньому, який є сином одного з експравоохоронців), який перебував під домашнім арештом, змінено запобіжний захід на особисте зобов’язання, йдеться в повідомленні.

23 грудня обвинувальний акт щодо вбивства 5-річного Кирила Тлявова направили до суду.

Справу розслідують за статтями «хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї» і «вбивство через необережність».

За даними правоохоронців, 31 травня четверо осіб, серед яких двоє поліцейських, відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому на Київщині. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі.

3 червня стало відомо, що 5-річний Кирило Тлявов, якого, за даними слідства, поранили патрульні поліцейські, помер у лікарні.