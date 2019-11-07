Суд у справі Пукача перенесли на 5 грудня

Касаційний суд Верховного суду України переніс розгляд касаційної скарги щодо вироку ексгенералу Міністерства внутрішніх справ України Олексію Пукачу, засудженому до довічного ув’язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, засідання призначене на 15:00 5 грудня.

Засідання перенесли за клопотанням адвоката Пукача Володимира Нестерака.

У вересні у Комітеті захисту журналістів (CPJ) висловили побоювання, що засуджений до довічного ув’язнення за вбивство Гонгадзе генерал-лейтенант Олексій Пукач може вийти на свободу.

16 вересня газета Kyiv Post опублікувала статтю, в якій керівник проєкту «Вмираючи за правду» журналістка Вероніка Мелкозьорова повідомила, що засуджений до довічного ув’язнення Пукач може не лише невдовзі вийти на свободу, але і отримати компенсацію від української держави.

Засновник видання «Українська правда» Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі під Таращею Київської області виявили його тіло без голови, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. У 2009 році в Київській області знайшли рештки черепа, які, за заявою Генпрокуратури, належали Гонгадзе.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох експрацівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років.

Крім того, у січні 2013 року суд засудив до довічного ув’язнення колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача за вбивство журналіста.

Поховали тіло вбитого журналіста 22 березня 2016 року в Києві.

Замовники вбивства досі не встановлені.