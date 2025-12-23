Суд у РФ довічно засудив російського військового – за напад на родину в Курській області

40-річний російський військовий Дмитро Стенькін засуджений до довічного позбавлення волі у справі про напад на родину в Курській області. Вирок ухвалив ще 18 грудня 2-й Західний окружний військовий, повідомляє видання «Медіазона».

Про цей злочин писав навесні проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії.

У ніч на 30 квітня 2025 року у відбитому у ЗСУ селі Гір’ї Курської області рядовий Дмитро Стенькін напав на будинок багатодітної родини Ларіних. Він застрелив 41-річну Олесю, поранив її чоловіка Ігоря та захопив двох дівчаток шести та 10 років. У повідомленні суду йдеться, що контрактник намагався зґвалтувати Олесю Ларіну, але, зіткнувшись із опором, став стріляти з автомата.

Дітей Стенькін намагався викрасти через побоювання, що вони його впізнають. Військовий планував вивезти дівчат із села під приводом евакуації, але його затримали та відправили під варту.

Дмитра Стенькіна звинувачували за кількома кримінальними статтями, включно з убивством двох і більше осіб та викраденням дітей. Перші вісім років покарання він відбуватиме у в’язниці, решту – в колонії особливого режиму.

Раніше Дмитро Стенькін був неодноразово засуджений у справах про зґвалтування, напад на поліцейського, погрозу вбивством та ухилення від адміністративного нагляду. В одному з вироків зазначалося, що у нього діагностовано «синдром залежності від алкоголю» та «органічний розлад особистості», пише «Медіазона».



