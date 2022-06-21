Суд відпустив Семенченка під домашній арешт – «УП»

Київський апеляційний суд 21 червня відпустив Семена Семенченка з-під варти під цілодобовий домашній арешт – про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на рішення суду та листи начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова.

За даними видання, ГУР просило відпустити Семенченка, командира батальйону «Донбас», для участі в протидії російській воєнній агресії.

«13 червня начальник ГУР Кирило Буданов звернувся до Київського апеляційного суду та Шевченківського районного суду Києва з листами, в яких ручався за Семена Семенченка», – повідомляють журналісти.

Наразі рішення суду немає в публічному доступі. Очікується, що воно буде оприлюднене 23 червня.

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Напередодні фейсбук-сторінка Семена Семенченка повідомила, що 21 червня Київський апеляційний суд втретє розглядатиме оскарження його запобіжного заходу.

У березні 2021 року Служба безпеки України заявила, що припинила діяльність незаконного збройного формування, так званої «приватної військової компанії», діяльність якої, за повідомленням, була спрямована на підготовку до здійснення тяжких злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки.

За даними слідства СБУ, організаторами діяльності групи були колишній народний депутат України Семен Семенченко і агент Національного антикорупційного бюро Євген Шевченко.

Семенченко все те, що йому інкримінують, заперечує.