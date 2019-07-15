Суд дозволив Куницькому брати участь у виборах від «Слуги народу»

14 липня Шостий апеляційний суд Києва поновив Олександра Куницького у якості кандидата на парламентських виборах від партії «Слуги народу».

Відео засідання суду Куницький оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Раніше Центральна виборча комісії України скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати від «Слуги народу» по 169 округу у Харкові Олександра Куницького. ЦВК пояснила, що за даними Державної прикордонної служби, у період з 15 березня до 5 грудня 2015 року Куницький виїжджав за межі України на 264 дні. Відповідно, він не дотримався вимоги Конституції України та закону щодо проживання в Україні протягом останніх п’яти років.

Дострокові парламентські вибори відбудуться 21 липня.