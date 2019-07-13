Майже 200 тисяч виборців змінили місце голосування – ДРВ

Майже 200 тисяч виборців тимчасово змінили місце голосування для участі в дострокових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня.

Як свідчать дані на сайті Державного реєстру виборців, станом на 13 липня місце голосування змінили 198 747 виборців.

Найбільше серед них людей, які зареєстровані в Донецькій області (понад 31 тисяча).

Центральна виборча комісія України спростила процедуру тимчасової зміни місця голосування. Тепер не потрібно подавати документи (або копії документів), що підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування. Для цього потрібні тільки паспорт і заява.

Змінити місце голосування для участі у позачергових виборах до Верховної Ради можна до 15 липня включно.

Позачергові парламентські вибори мають відбутися 21 липня.