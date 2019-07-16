Суд в Амстердамі має винести рішення у справі про «скіфське золото»

Апеляційний суд Амстердама 16 липня має намір винести рішення у справі про «скіфське золото». За даними прес-служби, рішення буде опубліковане о 12:00 за Києвом на сайті суду, а відкритого засідання не буде.

Раніше повідомлялося, що рішення оприлюднять разом із прес-релізом на сайті Rechtspraak.nl.

У березні Апеляційний суд Амстердама назвав орієнтовною датою винесення рішення у справі про «скіфське золото» – 11 червня, але потім термін було змінено на липень. 11 березня цей суд почав розглядати апеляцію музеїв анексованого Росією Криму на рішення про повернення Україні колекції «скіфського золота».

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама (Нідерланди) ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв з колекції «Крим – золотий острів у Чорному морі» (так зване «скіфське золото») повинні бути повернуті в Україну.

Колекцію «скіфського золота» вивезли з Криму на виставку в археологічний музей Алларда Пірсона в Амстердамі на початку лютого 2014 року, ще до того, як півострів незаконно анексувала Росія. Через анексію Росією Криму (яку Нідерланди не визнають) виникло запитання, кому повертати кримську колекцію.

Україна вимагала від музею повернути експонати.