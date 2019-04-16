Суд у Львові розглядає по суті справу Олени Віщур, яку СБУ вважає пропагандисткою

Галицький районний суд Львова розглядає справу по суті щодо громадянки України Олени Віщур (псевдо Бойко), яка представляється українською журналісткою, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За інформацією Служби безпеки України Львівської області, Олена Віщур – російська пропагандистка, яка з 2014 року поширювала через інтернет антиукраїнські матеріали, пропагувала протистояння між українцями через політичні переконання, публічно закликала до порушення територіальної цілісності України, підтримувала угрупування «ДНР» і «ЛНР».

Жінка у серпні 2015 року виїхала на тимчасово окуповані території, потім у Росію. Через російські медіа закликала до зміни територіальних меж України.

16 січня Олену Віщур депортували з Росії, оскільки вона порушила термін перебування у цій державі. Працівники СБУ її затримали і відкрили кримінальне провадження за статтею посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

17 січня Галицький суд Львова обрав щодо Віщур міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 60 днів. У березні суд продовжив термін перебування у СІЗО підозрюваної.

Підозрювана Олена Віщур не визнає себе винною і сподівається, що опиниться на волі у разі обрання президентом України Володимира Зеленського.

«Я маю надію, коли Зеленський стане президентом, то він припинить політичні репресії. Я покладаю надії на краще. Сподіваюсь, що в Україна буде нова влада, яка не схоче лягати ні під Європу, ні під США, ні під Росію. У мене немає враження, що Росія щось забрала в України», – наголосила Олена Віщур у коментарі перед початком судового засідання.

Олена Віщур не визнає анексії Криму. «Крим – кримчан, турецький, немає підстав називати його українським», – зауважила вона.

На сьогодні СБУ Львівської області завершила досудове розслідування у справі Олени Віщур і суд розпочав розгляд справи по суті.