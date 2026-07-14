Суд ухвалив рішення про взяття екскомбрига Лучанова про взяття під варту без права застави

Рокитнянський районний суд Київської області 14 липня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Станіславу Лучанову, якого підозрюють в організації викрадення та умисного вбивства двох братів на Київщині.

Сам Станіслав Лучанов у судовому засіданні, а також перед його початком заявив, що не визнає провини у справі про викрадення та вбивство двох цивільних.

Лучанова та ще дев’ятьох військовослужбовців бригади підозрюють у викраденні двох братів із Київщини. За версією слідства, чоловіків вивезли до іншої області та вбили. Лучанов перебував у розшуку, інших підозрюваних затримали раніше.

Підозрюваний Лучанов заявив, що з підозрою він не згоден. Він готовий співпрацювати зі слідством. Лучанов також сказав, що згоден з клопотанням про тримання під вартою на той час, «поки будемо з’ясовувати ті факти, які не є переважно дійсними».

13 липня в Офісі генпрокурора заявили про затримання колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова. Його підозрюють в організації вбивства двох братів на Київщині.

11 липня hromadske з посиланням на джерела повідомило, що Станіслава Лучанова розшукують після того, як дев’ятьох військовослужбовців бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.

За даними видання, у ніч проти 28 червня семеро людей увірвалися на подвір'я двох братів на Київщині та вивезли їх у невідомому напрямку. У справі затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких командир батальйону.

ОК «Північ» підтвердило інформацію про розшук командира 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001) Станіслава Лучанова та запевнило, що особи, які фігурують в розслідуванні, відсторонені від виконання службових обов'язків і співпрацюють зі слідчими.

Сухопутні війська заявили, що співпрацюють зі слідством у справі щодо військовослужбовців 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001), однак розголошення додаткової інформації на цьому етапі може зашкодити розслідуванню.