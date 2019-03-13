В Одесі суд арештував колишнього українського військового, який перейшов на бік Росії в анексованому Криму

Затриманого 11 березня в Херсонській області підозрюваного в дезертирстві колишнього українського військовослужбовця, який після анексії Криму перейшов на службу в Збройні сили Росії, заарештували на два місяці.

Як повідомили 13 березня проекту Радіо Свобода Крим.Реалії у відділі кримінальної поліції Головного управління Національної поліції в АР Крим та Севастополі, відповідне рішення ухвалив Приморським районним судом Одеси.

Військовослужбовця затримали 11 березня в Херсонській області.

Міжнародне співтовариство визнало окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.