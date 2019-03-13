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13 Березень 2019, Київ 20:55
Новини | Події

В Одесі суд арештував колишнього українського військового, який перейшов на бік Росії в анексованому Криму

Суд заарештував на два місяці військового, що перейшов на бік Росії

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Затриманого 11 березня в Херсонській області підозрюваного в дезертирстві колишнього українського військовослужбовця, який після анексії Криму перейшов на службу в Збройні сили Росії, заарештували на два місяці.

Як повідомили 13 березня проекту Радіо Свобода Крим.Реалії у відділі кримінальної поліції Головного управління Національної поліції в АР Крим та Севастополі, відповідне рішення ухвалив Приморським районним судом Одеси.

Військовослужбовця затримали 11 березня в Херсонській області.

Міжнародне співтовариство визнало окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

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