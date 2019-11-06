Закон щодо нового етапу судової реформи оприлюднений в офіційній пресі

В офіційній газеті «Голос України» 6 листопада оприлюднено закон України «Про внесення змін до закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування».

«Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 16 пункту 1 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2020 року», – йдеться в повідомленні Судової влади України.

4 листопада президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування.

16 жовтня 236 народних депутатів підтримали цей законопроєкт у другому читанні, попри застереження представників міжнародних організацій.

1 жовтня у своєму листі до міністра закордонних справ України Вадима Пристайка генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич повідомила, що законопроєкт №1008 передбачає широкомасштабні зміни, які можуть мати значні наслідки для незалежності судової системи.

3 жовтня посол ЄС в Україні Матті Маасікас також повідомив, що Європейський союз поділяє занепокоєння Ради Європи через проєкт судової реформи президента Зеленського.

25 жовтня Верховний суд офіційно звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням ветувати його законопроєкт №1008 «про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування».