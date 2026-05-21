ОГП: суд взяв під варту п’ятьох фігурантів справи про прикриття «порноофісів» у трьох областях

Суд обрав запобіжні заходи для п’ятьох учасників корупційної схеми, пов’язаної з прикриттям діяльності мережі так званих «порноофісів», повідомляє у телеграмі пресслужба Офісу генпрокурора.



За повідомленням, усім п’ятьом підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, зокрема:

начальнику ГУНП в Івано-Франківській області – 7 млн грн застави;

заступнику начальника ГУНП в Івано-Франківській області – 5 млн грн застави;

першому заступнику начальника слідчого управління ГУНП в Тернопільській області – 5 млн грн застави;

заступнику начальника ГУНП в Житомирській області – 1 млн 164 тис. грн застави;

водію заступника міністра внутрішніх справ України – 8 млн грн застави.





За даними слідства, посадовці поліції та наближені до них особи могли отримувати неправомірну вигоду за забезпечення безперешкодної роботи приміщень, де незаконно створювали та поширювали контент порнографічного характеру.

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора 20 травня повідомили про операцію з викриття низки посадовців Нацполіції на «кришуванні» діяльності моделей в інтернет-платформах із відвертим контентом. За даними правоохоронців, за грошову винагороду посадовці гарантували «підопічним» непритягнення до відповідальності за протиправний контент.

Серед затриманих є високопосадовці управлінь поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях, а також водій автогосподарства ДУ «Центр обслуговування підрозділів МВС», який виконував роль посередника-кур’єра.

Фігурантам повідомили про підозру за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Досудове розслідування в цій справі триває.

Коментарі затриманих чи їхнього захисту наразі не оприлюднювалися.

Керівництво Національної поліції відсторонило від виконання службових обов’язків посадовців поліції, які є фігурантами цього розслідування. Також у Нацполіції заявили, що «повністю сприяють слідству» й зацікавлені у всебічному, об’єктивному й неупередженому встановленні обставин справи.

МВС згодом заявило про звільнення водія держустанови «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України», який також фігурує в розслідуванні.