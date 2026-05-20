Нацполіція заявила про відсторонення посадовців-фігурантів справи про неправомірну вигоду

Керівництво Національної поліції відсторонило від виконання службових обов’язків посадовців поліції у зв’язку з розслідуванням за фактами ймовірного одержання неправомірної вигоди – про це пресслужба відомства заявила 20 травня.

Йдеться про працівників окремих регіональних підрозділів поліції, щодо яких Служба безпеки та Офіс генерального прокурора здійснюють досудове розслідування.

«Голова Нацполіції ініціював проведення службового розслідування, у рамках якого чотирьох посадовців поліції відсторонили від служби. Найближчим часом відносно них за результатами службового розслідування будуть прийняті кадрові рішення», – йдеться в заяві.

Нацполіція додає, що «повністю сприяє слідству» й зацікавлена у всебічному, об’єктивному й неупередженому встановленні обставин справи:

«Очищення системи від недоброчесних працівників залишається одним із ключових пріоритетів Національної поліції. На будь-які прояви корупції чи зловживання службовим становищем буде жорстка та принципова реакція незалежно від посади, спеціального звання чи заслуг».

МВС згодом заявило про звільнення водія держустанови «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України», який також фігурує в розслідуванні.

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора 20 травня повідомили про операцію з викриття низки посадовців Нацполіції на «кришуванні» діяльності моделей в інтернет-платформах із відвертим контентом. За даними правоохоронців, за грошову винагороду посадовці гарантували «підопічним» непритягнення до відповідальності за протиправний контент.

Серед затриманих, зокрема, начальник ГУНП в Івано-Франківській області, його заступник, перший заступник начальника Управління Нацполіції в Тернопільській області, заступник начальника управління Житомирщини та водій автогосподарства ДУ «Центр обслуговування підрозділів МВС», який виконував роль посередника-кур’єра.

Фігурантам повідомили про підозру за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Досудове розслідування в цій справі триває.

Коментарі затриманих чи їхнього захисту наразі не оприлюднювалися.