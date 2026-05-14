ОГП: українцю повідомили про підозру в зв’язку з передачею Росії буксира для «тіньового флоту»

Україна та Фінляндія спільно викрили схему передачі морського буксира для потреб «тіньового флоту» Росії, повідомив Офіс генерального прокурора 14 травня.

У рамках справи прокурори повідомили про підозру громадянину України за статтею про пособництво державі-агресору.

Як уточнює прокуратура, чоловіка підозрюють у тому, що він був залучений до придбання судна в обхід санкційних обмежень та його подальшої передачі російській компанії, пов’язаній із нафтовою галуззю РФ.





«Після виходу з порту буксир змінив маршрут, зник із системи відстеження, а згодом був перереєстрований під прапором РФ. Слідство вважає, що судно могло використовуватися для супроводу нафтових танкерів, які забезпечують роботу «тіньового флоту» РФ для обходу міжнародних санкцій», – йдеться в повідомленні.

За повідомленням, під час обшуків правоохоронці вилучили техніку, документи та «значні суми готівки». Тривають слідчі дії щодо ймовірно причетних до схеми.

ОГП не уточнює, чи фігурант був затриманий, його позиція щодо обвинувачення невідома.

«Тіньовим флотом» називають морські танкери, які перевозять російські енергоресурси в обхід санкцій. МЗС Росії стверджує, що європейські країни, затримуючи такі судна, займаються «розбоєм на морських комунікаціях».