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Перше судно з українським збіжжям затримується на шляху до Тріполі – посол

1 серпня з Одеського морського порту вийшло перше з початку повномасштабного російського вторгнення РФ в Україну судно з українським продовольством

Перше судно з українським збіжжям, яке очікують в Тріполі, затримується, повідомив у фейсбуці посол України в Лівані Ігор Осташ.

«Зустріч першого судна з кукурудзою з Одеси відкладається. Чекаємо на завершення переговорного процесу у бізнесовій площині», – повідомив Осташ.

Осташ зазначив, що за цим судном ще 20 інших готові вийти із Одеси.

«Разом з тим судна з некраденим українським зерном щотижня прямують з Рені та Ізмаїла до Лівану», – сказав посол.

1 серпня з Одеського морського порту вийшло перше з початку повномасштабного російського вторгнення РФ в Україну судно з українським продовольством. Суховантаж Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані з 26 тисячами тонн кукурудзи. Його прибуття до кінцевого пункту призначення очікувалося 7 серпня.

22 липня, представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію. Проте наступного дня, 23 липня, Росія атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр».

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