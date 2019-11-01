Крим: фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Ескендера Сулейманова залишать у СІЗО до наступного року

Суддя підконтрольного Кремлю Київського районного суду Сімферополя Євген Пронін залишив у СІЗО одного з фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Ескендера Сулейманова до 5 лютого 2020 року, повідомляє проект Радіо Свобода Крим. Реалії з посиланням на адвоката Едема Семедляєва.

За цими даними, засідання відбувалося у закритому режимі, на оприлюднення також нікого не пустили.

«Власне, риторика одна й та сама: може сховатися від слідства, вплинути на свідків, знищити докази – залишити в СІЗО. Що стосується закритості процесу, суд вирішив, що для забезпечення безпеки учасників процесу, нікого в зал суду пускати не потрібно. На оголошення в тому числі», – сказав адвокат.

Семедляєв зазначив, що його підзахисний почувається задовільно.

«Після цього слідчого ізолятора здоров'я підривається у всіх, звичайно», – додав Семедляєв.

У червні 2019 у селищі Строганівка під Сімферополем був затриманий Ескендер Сулейманов, брат політв'язня Руслана Сулейманова, заарештованого під час масових обшуків 27 березня 2019 року. За інформацією активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність», обшук проводив слідчий Сергій Махньов, який очолює слідчу групу з другої сімферопольської «справи «Хізб ут-Тахрір». Під час обшуку Махньов заявив, що справу Ескендера Сулейманова об’єднають із кримінальною справою, в якій проходить його брат.

ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи відбуваються в рамках кримінальної справи за ст. 205.5 (організація або участь у діяльності терористичної організації) і стосується релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».

Раніше кримськотатарські активісти повідомили, що в Криму російські силовики проводять обшуки в кількох районах.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».