Армія РФ атакувала громади Сумщини майже 90 разів: в ОВА розповіли про руйнування

Армія РФ в суботу, 24 грудня, завдала 87 ударів по громадам Сумської області, пошкодивши ЛЕП та інфраструктурні об’єкти, повідомив у телеграмі голова ОВА Дмитро Живицький.

За словами місцевого чиновника, російські військові обстріляли з мінометів Білопільську громаду – зафіксовано шість прильотів. У Середино-Будській громаді дві ворожі міни розірвалися на прикордонні. Також російські військові застосовували стрілецьку зброю.

По Ворожбянській громаді армія РФ вела вогонь із артилерії, зафіксовано 15 прильотів. Пошкодження одержали лінії електропередач, а також об’єкт цивільної інфраструктури.

У Новослобідській громаді окупанти вдарили з артилерії, 14 прильотів. Істотних пошкоджень зазнав об’єкт цивільної інфраструктури, уточнив Живицький.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.