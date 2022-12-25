ОВА: на Різдво російські військові обстріляли прикордоння Сумщини, пошкоджені будинки

На Різдво російські військові атакували прикордонні території Сумської області – під удар потрапили дві громади, йдеться в заяві голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в телеграмі.

За словами місцевого чиновника, російські окупанти після першої години ночі із мінометів обстріляли Середино-Будську громаду. Армія РФ завдала по громаді чотири удари, в результаті чого було пошкоджено шість приватних осель місцевих мешканців та електромережі.

Російські війська також обстріляли Зноб-Новгородську громаду Сумської області. В результаті чого на прикордонні розірвалась одна міна російських військових, уточнив Живицький.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.