ОВА: російська армія атакувала чотири громади на Сумщині

Російські військові у суботу, 18 лютого, атакували чотири громади на Сумщині, повідомив у телеграмі пресслужба місцевої ОВА.

«Протягом дня ворог здійснив обстріли чотири територіальних громад області. Було зафіксовано понад 75 «прильотів», – йдеться у повідомленні.

За інформацією ОВА відбулись наступні обстріли:

Білопільська громада: о 9.45 з території РФ відбувся мінометний обстріл – шість «прильотів». Внаслідок обстрілу в селі Рижівка пошкоджено п’ять домогосподарств, три будинки не придатні для життя (прямі влучання). Також пошкоджено автомобіль. Армія РФ била з мінометів й по інших населених пунктах громади 12 «прильотів»;

Новослобідська громада: зафіксовано мінометний (15 «прильотів») та кулеметний обстріли;

Хотинська громада була під обстрілом з артилерії – шість «прильотів»;

Путивльська громада: о 16.45 з території РФ російські військові скинули 11 мін.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.