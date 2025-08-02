На Сумщині під удар РФ потрапив автомобіль «Укрпошти» – ОВА

У Сумському районі під російський удар потрапив автомобіль «Укрпошти», повідомив 2 серпня очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Поштову автівку російський дрон атакував близько години тому в одному з сіл Миколаївської сільської громади. Постраждали водій і працівниця. Вони самостійно доїхали до лікарні – наразі їх обстежують медики. Автомобіль зазнав пошкоджень», – написав голова ОВА у телеграмі.

За його словами, минулої доби на Сумщині внаслідок російських обстрілів в Есманській громаді поранена жінка.

«Понад 70 обстрілів по 33 населених пунктах у 15 громадах області. Пошкодження в Сумській і Садівській громадах – об’єкти інфраструктури, адмінбудівля, вагони, авто», – додав Григоров.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.