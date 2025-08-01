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Новини | Суспільство

Російські війська обстріляли село на Сумщині, поранена жінка – ОВА

Ілюстраційне фото. Наслідки російських обстрілів на Сумщині, 2024 рік
Ілюстраційне фото. Наслідки російських обстрілів на Сумщині, 2024 рік

Російська армія завдала удару по селу Есманської громади, розташованому поблизу кордону з РФ, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров 1 серпня.

За його даними, внаслідок обстрілу поранена 66-річна жінка:

«Вона отримала осколкові поранення, госпіталізована. Лікарі надають необхідну допомогу. Стан – середньої тяжкості».

Григоров закликав жителів прикордонних населених пунктів Сумщини, які підпадають під обов’язкову евакуацію, виїжджати.


«Росія свідомо й прицільно б’є по мирних людях. Залишаючись у зоні постійної небезпеки, ви щодня ризикуєте життям», – заявив він.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Евакуація з прикордоння Сумщини: люди вимушені полишати свої домівки через наступ РФ
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Евакуація з прикордоння Сумщини: люди вимушені полишати свої домівки через наступ РФ

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