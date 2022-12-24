ОК «Північ»: армія РФ вкотре атакувала Сумщину із мінометів

Російські військові в суботу, 24 грудня, атакували Сумську область, повідомляє у телеграмі оперативне командування «Північ».

За словами бійців ЗСУ, з 13:10 до 13:15 у районі населеного пункту Вінторівка зафіксовані два влучання, ймовірно, із мінометів 120-міліметрового калібру.

Втрат серед особового складу та техніки, за даними командування, немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.