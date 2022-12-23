На Сумщині російський обстріл пошкодив фельдшерсько-акушерський пункт – Живицький

Російські війська завдали 45 ударів по двох громадах Сумської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький 23 грудня.

Він уточнив, що в Краснопільській громаді на прикордонні розірвалися сім мін, згодом російські військові «скинули вибухівку з квадрокоптера».

У Есманській громаді прикордонні села зазнали артилерійських обстрілів. Зокрема, обстріли пошкодили будівлю сільського фельдшерсько-акушерського пункту.

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«Крім того – 12 кулеметних та п’ять черг зі стрілецької зброї було в бік нашої території. Від вибухів снарядів постраждав сільський ФАП: там вилетіли всі шибки, пошкоджений дах», – додав Живицький.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.