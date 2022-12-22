Російські війська 54 рази обстріляли громади Сумської області протягом дня – Живицький

Три прикордонні громади Сумської області – Білопільська, Хотінська та Зноб-Новгородська – зазнали обстрілів протягом дня 22 грудня, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Білопільську громаду росіяни обстріляли 4 рази із мінометів. Загалом 37 мін розірвалися на прикордонні. Пошкоджений приватний будинок, сільський Будинок культури та магазин», – заявив він.

Хотінська громада зазнала 12 обстрілів із артилерії. У Зноб-Новгородській російські війська обстріляли прикордонне село.

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За даними голови області, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.