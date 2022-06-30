Війська РФ знову обстріляли Сумщину, без жертв – ОВА

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький заявляє, що російські війська знову обстріляли дві громади регіону, без жертв.

«Опівдні росіяни обстріляли території Білопільської громади, 20 мінометних пострілів. О першій годині дня, в районі с.Бояро-Лежачі Новослобідської громади зафіксували 15 кулеметних пострілів », – написав він у телеграмі.

За його даними, постраждалих та руйнувань немає.

Останнім часом прикордонна Сумщина регулярно потерпає від інтенсивних російських обстрілів.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.