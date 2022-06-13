Одна людина загинула, двоє поранені на Сумщині через обстріли з боку Росії – ОВА

Внаслідок обстрілів Сумщини з території Росії 13 червня загинула одна людина, двоє – були поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Під обстрілами опинилися Есманська і Великописарівська громади.

«Після 12-ої години росіяни відкрили мінометний вогонь, 14 вибухів. Есманська громада. Майже о 14-ій на територію Великописарівської громади ворожий безпілотник скинув боєприпас (гранатометний постріл). Внаслідок вибуху двоє людей поранені, один загинув… Близько 17-ої години громаду ще й обстріляли з мінометів, 30 прильотів», – написав Живицький у телеграмі ввечері 13 червня.

Останнім часом фактично щоденно влада повідомляє про обстріли армією РФ прикордонних районів Сумщини. Як правило, ці обстріли здійснюються з території Росії.