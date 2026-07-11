Зросла кількість загиблих через удар Росії по Сумах – мер

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Сумах зросла до п’яти, повідомив мер міста Артем Кобзар.

«На превеликий жаль, у лікарні помер чоловік, який зазнав тяжких поранень унаслідок ворожого обстрілу», – написав Кобзар.

Кількість постраждалих також зросла – до 30 людей. Наразі п’ятеро з них перебувають у важкому стані.

Війська РФ 11 липня завдали удару трьома керованими авіабомбами по Сумах, повідомив голова обласної адміністрації Олег Григоров.

За його словами, вже підтверджена загибель чотирьох людей, ще сімох постраждалих вже доправили до лікарень.

Григоров повідомив, що сили РФ вдарили по цивільній інфраструктурі в Зарічному районі міста.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя єознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



