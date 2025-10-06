Російський дрон атакував медзаклад у Сумах, де перебували 166 людей – влада

Російській війська прицільно вдарили безпілотником по будівлі медзакладу у Ковпаківському районі Сум, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, в закладі перебували 166 людей, серед них – 11 дітей, усі люди на момент атаки були в укритті.

Попередньо, постраждалих немає.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що внаслідок російського удару загорівся дах Перинатального центру, де перебували: 11 дітей, 35 пацієнток, 120 працівників.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



