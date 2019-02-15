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15 Лютий 2019, Київ 15:52
Новини | Політика

Суд розглядає позов Мосійчука проти Супрун. Трансляція

Позов Мосійчука стосується «відсутності повноважень» у Супрун (на фото) на виконання обов’язків міністра

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Окружний адміністративний суд Києва розглядає позов народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука проти виконувачки обов’язків міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. Радіо Свобода веде пряму трансляцію.

Позов Мосійчука стосується «відсутності повноважень» у Супрун на виконання обов’язків міністра.

5 лютого стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва в особі судді Сергія Каракашьяна заборонив Уляні Супрун «вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень голови МОЗ». Першим про це повідомив лідер Радикальної партії Олег Ляшко, політична сила якого і подала відповідний позов. Пізніше інформацію підтвердили і в самому Міністерстві охорони здоров’я. В уряді оскаржили це рішення суду.

14 лютого суд скасував своє рішення відсторонити Супрун.

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