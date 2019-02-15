Суддя у «справі Супрун» заявив про самовідвід

Суддя Окружного адмінсуду Києва Сергій Каракашьян, який розглядає справу про усунення з посади виконувачки обов’язків міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, заявив про самовідвід. Після озвученого в ході засідання рішення Каракашьян пішов до нарадчої кімнати.

У випадку, коли суддя заявляє про самовідвід, справа передається на автоматизований розподіл.

Сьогодні Окружний адміністративний суд Києва розглядає позов народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука проти виконувачки обов’язків міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. Радіо Свобода веде пряму трансляцію.

Позов Мосійчука стосується «відсутності повноважень» у Супрун на виконання обов’язків міністра.

5 лютого стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва в особі судді Сергія Каракашьяна заборонив Уляні Супрун «вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень голови МОЗ». Першим про це повідомив лідер Радикальної партії Олег Ляшко, політична сила якого і подала відповідний позов. Пізніше інформацію підтвердили і в самому Міністерстві охорони здоров’я. В уряді оскаржили це рішення суду.

14 лютого суд скасував своє рішення усунути Супрун з посади.