В океані супутника Юпітера виявили вуглець

Телескоп «Джеймс Вебб» допоміг установити, що в глибині Європи – супутника Юпітера, на якому вже давно припускають існування життя, – є вуглець. Про це пише Independent.

Дві команди науковців проаналізували дані телескопа про вуглекислий газ на супутнику і встановили, що він надходить з підповерхневого океану – солоної води під кіркою. Дослідники поки не знають, чи виділяють вуглекислий газ живі джерела – це може бути зʼясовано під час запланованих на Європу місій.

Твердий діоксид вуглецю виявляли на Європі і раніше. Однак досі залишалося невідомим, чи утворився він на супутнику, чи потрапив туди внаслідок падіння метеоритів.