У Празі відкрили вуличну виставку робіт утримуваного в Росії журналіста Сущенка

У столиці Чехії Празі відкрили вуличну виставку робіт утримуваного під арештом в Росії українського журналіста Романа Сущенка, повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс на сторінці у Facebook.

«Виставку творів українського політичного в'язня в Росії, кореспондента агентства «Укрінформ» Романа Сущенка відкрито на вуличних стендах біля Посольства України у Празі. Запрошуємо всіх прийти подивитися на ці унікальні роботи і підтримати Романа у його боротьбі з окупантом доступними у в’язниці засобами», – написав Перебийніс.

Посол уточнив, що виставка має назву «Мистецтво з-за грат».

Наприкінці червня минуло 1000 днів із моменту затримання журналіста Романа Сущенка в Росії.

Власного кореспондента агентства «Укрінформу» у Франції затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення у «шпигунстві».

Співробітники ФСБ Росії звинувачують Сущенка у роботі на військову розвідку України. Українські спецслужби це заперечують, а правозахисники називають справу проти нього політично мотивованою. Журналісту дали 12 років за ґратами.